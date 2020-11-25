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Россия в ТКГ поддержала план урегулирования на Донбассе, предложенный боевиками
Во вторник, 24 ноября, в режиме видеоконференции состоялось заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. На нем, в частности, Россия поддержала план действий по Донбассу, предложенный представителями ОРДЛО, сообщается на странице украинской делегации ТКГ в Facebook.
"На заседании политической подгруппы новости получили признак сенсационности, а именно: представитель РФ Алексей Дмитриевский заявил, что Россия поддерживает план действий, предложенный представителями ОРДЛОУ, проживающих на территории, временно не подконтрольной правительству Украины", - говорится в сообщении.
Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде до завтрашнего заседания ТКГ на общем уровне.
"Теперь ждем их ответа", - добавили в украинской делегации.
Теги: Донбасс, план, ОРДЛО, ТКГ
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