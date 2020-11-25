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Архив - Донецкая область

В Кабмине анонсировали бесплатное тестирование на COVID-19 на всех КПВВ с ВОТ

25.11.2020 13:00
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В Кабмине анонсировали бесплатное тестирование на COVID-19 на всех КПВВ с ВОТ

Украина планирует проводить бесплатное тестирование на коронавирус в медпунктах КПВВ, которые находятся на линии разграничения с временно оккупированными территориями (ВОТ). Об этом заявила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук, сообщает NewsUA.
"Если говорить об услугах, которые предоставляются и будут предоставляться в медицинском пункте сервисного центра, планируется там проводить бесплатное тестирование на COVID-19", - отметила Голованчук.
Замминистра напомнила, что один сервисный центр уже работает в Счастье Луганской области. В декабре аналогичный центр откроют на КПВВ в Новотроицком Донецкой области и модернизируют на Чонгаре Херсонской области, а в следующем году многофункциональные сервисные центры появятся на всех КПВВ.



Теги: Донбасс, тест, КПВВ, COVID-19
 
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