В Кабмине анонсировали бесплатное тестирование на COVID-19 на всех КПВВ с ВОТ

25.11.2020 13:00

Украина планирует проводить бесплатное тестирование на коронавирус в медпунктах КПВВ, которые находятся на линии разграничения с временно оккупированными территориями (ВОТ). Об этом заявила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук, сообщает NewsUA.

"Если говорить об услугах, которые предоставляются и будут предоставляться в медицинском пункте сервисного центра, планируется там проводить бесплатное тестирование на COVID-19", - отметила Голованчук.

Замминистра напомнила, что один сервисный центр уже работает в Счастье Луганской области. В декабре аналогичный центр откроют на КПВВ в Новотроицком Донецкой области и модернизируют на Чонгаре Херсонской области, а в следующем году многофункциональные сервисные центры появятся на всех КПВВ.