Украина в ТКГ предложила до конца года провести встречу лидеров «нормандской четверки»

26.11.2020 09:00

Украина выдвинула принципиальное требование России — предоставить свой "план урегулирования ситуации в Донбассе". Как передает Depo.Донбасс, об этом сообщил представитель ОРДЛО на переговорах ТКГ Сергей Гармаш.

Он отметил, что украинская делегация на переговорах впервые заняла принципиальную позицию.

"Очень жесткое сегодня заседания. Впервые Украина занимает такую принципиальную позицию. Мы напрямую потребовали от России, чтобы она как член Трехсторонней контактной группы и участник конфликта предоставила свой документ, не ссылаясь на ОРДЛО, которые не являются членами Трехсторонней контактной группы", — отметил Гармаш.

По его словам, представитель России Борис Грызлов не предоставил ни одного ответа на этот вопрос. Кроме того, стороны переговоров обвинили друг друга в намерении выйти из Трехсторонней контактной группы и Минских договоренностей.

Как говорится в заявлении украинской делегации, выходом из сложившейся ситуации в переговорах по Донбассу является проведение до конца 2020 года новой встречи на высшем уровне в нормандском формате, которая подвела итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабря 2019 г. и обсудить планы по дальнейшему их выполнению.