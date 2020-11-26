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В «ДНР» изменили правила въезда из РФ
Въезд с территории РФ в ОРДО разрешен лишь тем гражданам, которые имеют прописку в «ДНР». Об этом сообщили в так называемом ОД «Донецкая республика».
Как уточнили в «общественном движении», граждане, въезжающие в ОРДО из РФ и имеющие прописку на подконтрольной территории Украины, пересекают «границу республики» лишь с разрешения «межведомственного оперативного штаба». Это касается КПВВ «Еленовка», КПП «Успенка», «Мариновка».
Для получения разрешения необходимо прислать полный пакет документов с заполненным заявлением, в котором заявитель указывает причину въезда на территорию ДНР (прохождение лечения, воссоединение с семьёй, смерть близкого родственника, обучение в ВУЗах) на электронную почту [email protected] или телеграмм-бот @ShtabDNR_bot
Теги: Россия, прописка, ДНР
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