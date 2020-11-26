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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО прибыл "юбилейный" гумконвой из России

26.11.2020 12:00
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В ОРДЛО прибыл "юбилейный" гумконвой из России

В "ЛДНР" прибыл 100-й так называемый "гуманитарный конвой" из России, который привез более 100 тонн грузов. Об этом сообщают сепаратистские СМИ в четверг, 26 ноября.
Указано, что в Донецке якобы разгружают более 60 тонн лекарств и медицинского имущества.
"Грузовики доставили более 60 тонн гуманитарного груза, в основном лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и медоборудование", – заявили в так называемом "МЧС ДНР".
Луганские сепаратисты заявляют, что им досталось 43 тонны грузов – тоже якобы медикаменты и медицинское имущество. Их сегодня в Луганск привезли шесть грузовиков из России.
Традиционно украинские пограничники не имели возможности проверить российские грузовики.



Теги: Россия, Донбасс, гуманитарный конвой, ОРДЛО
 
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