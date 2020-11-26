В ОРДЛО прибыл "юбилейный" гумконвой из России

26.11.2020 12:00

В "ЛДНР" прибыл 100-й так называемый "гуманитарный конвой" из России, который привез более 100 тонн грузов. Об этом сообщают сепаратистские СМИ в четверг, 26 ноября.

Указано, что в Донецке якобы разгружают более 60 тонн лекарств и медицинского имущества.

"Грузовики доставили более 60 тонн гуманитарного груза, в основном лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и медоборудование", – заявили в так называемом "МЧС ДНР".

Луганские сепаратисты заявляют, что им досталось 43 тонны грузов – тоже якобы медикаменты и медицинское имущество. Их сегодня в Луганск привезли шесть грузовиков из России.

Традиционно украинские пограничники не имели возможности проверить российские грузовики.