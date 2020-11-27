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Пушилин подписал указ о "бесхозяйной" недвижимости
27.11.2020 12:00
"Глава ДНР" подписал Указ № 412 от 26.11.2020 года «О некоторых вопросах управления бесхозяйными недвижимыми вещами и имуществом, обращенным в собственность ДНР», сообщают местные СМИ.
Документ опубликован на официальном сайте "главы республики".
Согласно указу, "Фонд государственного имущества ДНР" наделяется полномочиями по выявлению, учету, хранению, оценке и распоряжению бесхозяйными недвижимыми вещами (за исключением жилых помещений, домов, хозпостроек и хозяйственных сооружений), а также по управлению имуществом, обращенным в собственность "ДНР".
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 января 2022 года.
Теги: Донбасс, недвижимость, указ, ДНР, Пушилин
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