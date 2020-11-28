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27 ноября линию разграничения через КПВВ «Еленовка» пересекли 174 человека
28.11.2020 11:00
174 человека пересекли линию разграничения на Донбассе по гуманитарному коридору Еленовка - Новотроицкое в пятницу, 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
"На территорию республики запущено 24 транспортных средства, 103 человека. На территорию Украины выпущено 15 транспортных средств, 71 человек", – сказано в сообщении.
Теги: Еленовка, ДНР, гуманитарный коридор, КПВВ
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