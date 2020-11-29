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Кравчук заявил о застое в переговорах по Донбассу

29.11.2020 10:00
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Кравчук заявил о застое в переговорах по Донбассу

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что российская сторона на переговорах блокирует почти все инициативы по Донбассу, передает Телеканал новостей «24».
По словам главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, Россия не блокирует только переговоры о режиме тишины на Донбассе. А вот вопросы разминирования, обмена удерживаемыми лицами и разблокирования контрольных пунктов въезда и выезда решать не хочет, выдвигая все новые требования.
"Потому что это российская сторона привязывает к определенным предпосылкам. Одной из таких предпосылок в свое время было постановление Рады о местных выборах, а сейчас предпосылка – принятие дорожной карты, которую подготовили представители оккупированных территорий", – отметил Кравчук.



Теги: Донбасс, Кравчук, ТКГ
 
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