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С 1 декабря водителей ОРДО начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО
30.11.2020 12:00
С 1 декабря водителям ОРДО придется заплатить штраф за отсутствие страховки ОСАГО. Об этом сообщила так называемый "депутат" "народного Совета ДНР" Анастасия Селиванова, передает "Трибун".
По ее словам, обычно по пятницам проводятся "пленарные заседания" "парламента".
"Многие надеялись, что депутаты снова внесут изменения в закон и продлят срок наступления ответственности за отсутствие страховки. Однако пленарного заседания в эту пятницу не было, стало быть сроки оформления полиса ОСАГО остаются прежними - до 1-го декабря текущего года", - отметила Селиванова.
По неофициальной информации, штраф за отсутствие полиса будет составлять 800 рублей.
Теги: Донбасс, страхование, водитель, штраф, ДНР
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