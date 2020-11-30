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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ Донбасса 30 ноября

30.11.2020 16:00
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Ситуация на КПВВ Донбасса 30 ноября

В последний день осени пересечь линию разграничения законным путем можно только на одном КПВВ Донетчины и одном на Луганщине. К полудню на обоих КПВВ успели пройти в обоих направлениях почти тысяча человек, передает Свободное радио.
По данным представителя Госпогранслужбы в составе Операции Объединенных сил Игоря Лизогуба, по состоянию на 11:30 на КПВВ “Новотроицкое” пограничники оформили для пропуска на временно неподконтрольную территорию 60 человек и 6 транспортных средств, а на контролируемую правительством – 4 человека и 1 машину.
Через КПВВ “Станица Луганская” до полудня успели пройти более 900 человек.
“По состоянию на 11:30 здесь в неподконтрольную правительству сторону прошли 362 человека, а в обратном направлении – 558 человек”, – отметил Лизогуб.



Теги: Донбасс, Новотроицкое, Станица Луганская, КПВВ
 
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