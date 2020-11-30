В ОРДЛО рассказали, как пересечь "границу" между "республиками"

30.11.2020 09:00

Как можно попасть из "ДНР" в "ЛНР" рассказал представитель Луганска в политической подгруппе Трехсторонней Контактной группы Родион Мирошник.

"Желающие пересечь "границу" и приехать к нам в Луганск, заполняют заявление, указывают причину (уход за родственниками, деловая встреча, командировка на предприятие либо иное), прилагают копию паспорта и копии документов. Ждать придется 2—3 дня", — сообщил он.

Все эти данные нужно отправить в комиссию при луганском МИДе.

По словам Мирошника, в Донецке создана своя спецкомиссия. И желающим въехать в "ДНР" необходимо пройти такую же процедуру.

"Но в чем дилемма? У нас действительно непростая ситуация с коронавирусом. И родственники заболевших, и сами больные "требуют" наглухо закрыть границу. А вот те, кто едет к родным, за пенсией или по другим делам, наоборот, требуют снять все ограничения. Вот и появились комиссии", — заявляет Мирошник.