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Архив - Донецкая область

133 человека в понедельник прошли через гумкоридор в Еленовке

01.12.2020 12:00
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133 человека в понедельник прошли через гумкоридор в Еленовке

Восемьдесят один человек въехал в ДНР с подконтрольной украинским властям территории через гуманитарный коридор в Еленовке 30 ноября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики.
«На территорию Республики запущено 14 транспортных средств, 81 человек. На территорию Украины выпущено 13 транспортных средств, 52 человека», — сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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