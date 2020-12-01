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В "ДНР" зарегистрировали свой ФК "Шахтер"
01.12.2020 17:00
Новый футбольный клуб под названием "Шахтер" зарегистрировали в оккупированном Донецке. Таким образом в "ДНР" решили "восстановить историческую справедливость", пишут ресурсы сепаратистов, передет Корреспондент.net.
"В Донецке появился новый футбольный клуб. Для команды специально было выбрано привычное для дончан название", - говорится в сообщении. Футбольный клуб назвали "Шахтер". Он никакого отношения к всемирно известному клубу, чемпиону Украины не имеет.
Дебютом для нового клуба стало участие в первом за всю историю "ДНР" зимнем футбольном "первенстве".
Гендиректор команды Руслан Чередников заявил, что игроками являются местные воспитанники футбольных школ.
Теги: Донецк, ФК "Шахтёр", ДНР
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