В Донецке началась установка новогодней елки на площади Ленина

01.12.2020 14:00

В центре Донецка началась установка главной новогодней елки города. Ее торжественное открытие состоится 25 декабря. Об этом сообщил глава подконтрольной группировки «ДНР» городской «администрации» Алексей Кулемзин, передает сайт novosti.dn.ua.

Он также добавил, что праздничные елки будут установлены в каждом районе города.

«После этого будет организовано гуляние для детей, которые приедут с прифронтовых районов. Да и со всех районов Донецка», — отметил Кулемзин.

Будут ли во время массовых мероприятий действовать карантинные ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса, Кулемзин не уточнил.