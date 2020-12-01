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Архив - Донецкая область

«Вода Донбасса» сообщила об остановке ДФС на четыре дня

01.12.2020 10:00
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«Вода Донбасса» сообщила об остановке ДФС на четыре дня

Объемы подачи воды в некоторые районы Донецка будут сокращены с 1 по 4 декабря из-за остановки Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщило КП «Компания «Вода Донбасса»».
«С 15:00 1 декабря по заявке энергопоставляющей компании будет остановлена работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС) до 11:00 4 декабря», — отметили в пресс-службе компании.
Там уточнили, что в этот период на 35% будет сокращена подача воды в Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также полностью прекращено водоснабжение населенных пунктов Верхнеторецкое и Васильевка возле Ясиноватой и Авдеевки.



Теги: Донецк, Донбасс, Авдеевка, водоснабжение, Вода Донбасса
 
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