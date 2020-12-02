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Россия отказалась от внеочередной встречи ТКГ

02.12.2020 09:00
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Россия отказалась от внеочередной встречи ТКГ

Российская делегация проигнорировала предложение Украины провести внеочередную встречу Трехсторонней контактной группы по итогам прошлогодних договоренностей лидеров нормандской четверки в Париже. Об этом рассказал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, сообщает сайт novosti.dn.ua.
«Ответа от российской стороны нет, хотя и мы, и ОБСЕ стремимся к проведению такой встречи... мы будем настаивать на этом на очередном заседании, которое будет на следующей неделе», — подытожил Арестович.



Теги: Россия, Донбасс, ТКГ
 
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