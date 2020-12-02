Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Минобороны рассказали об отношении жителей ОРДЛО к призыву в ряды "ВС Л/ДНР"

02.12.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Минобороны рассказали об отношении жителей ОРДЛО к призыву в ряды "ВС Л/ДНР"

По данным украинской разведки, в связи с низким уровнем укомплектованности личным составом 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оккупанты рассматривают вопрос о введении с января 2021 г. призыва на срочную службу граждан, проживающих на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях,  информирует Цензор.НЕТ.
"Для изучения отношения т.н. "военнообязанных" к прохождению срочной службы в соединениях и частях 1 и 2 АК во время мобилизационных сборов 23-29 ноября с.г. был проведен анонимный опрос "резервистов". Сейчас только 15% респондентов выразили желание прохождения военной службы. Остальные же ответили, что будут оказывать сопротивление всеми способами (около 50%), пытаться покинуть временно оккупированную территорию (около 25%), попытаются откупиться или "откосить" (10%)", - сказано в сообщении пресс-службы Минобороны.



Теги: опрос, призыв, ДНР, ЛНР, ГУР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх