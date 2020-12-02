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В Минобороны рассказали об отношении жителей ОРДЛО к призыву в ряды "ВС Л/ДНР"
По данным украинской разведки, в связи с низким уровнем укомплектованности личным составом 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оккупанты рассматривают вопрос о введении с января 2021 г. призыва на срочную службу граждан, проживающих на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, информирует Цензор.НЕТ.
"Для изучения отношения т.н. "военнообязанных" к прохождению срочной службы в соединениях и частях 1 и 2 АК во время мобилизационных сборов 23-29 ноября с.г. был проведен анонимный опрос "резервистов". Сейчас только 15% респондентов выразили желание прохождения военной службы. Остальные же ответили, что будут оказывать сопротивление всеми способами (около 50%), пытаться покинуть временно оккупированную территорию (около 25%), попытаются откупиться или "откосить" (10%)", - сказано в сообщении пресс-службы Минобороны.
Теги: опрос, призыв, ДНР, ЛНР, ГУР
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