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Архив - Донецкая область

В прифронтовой Авдеевке 14 многоэтажек остались без теплоснабжения

02.12.2020 11:00
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В прифронтовой Авдеевке 14 многоэтажек остались без теплоснабжения

Как сообщает Донецкая ОВГА, сегодня, 2 декабря прифронтовая Авдеевка частично осталась без теплоснабжения в результате порыва трубопровода диаметром 200 мм, передает Depo.Донбас.
"Без теплоснабжения 14 пятиэтажных жилых домов, где проживают 3654 человека", - говорится в сообщении.



Теги: Авдеевка, ремонт, теплоснабжение, трубопровод
 
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