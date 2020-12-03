Последние новости раздела
- КПВВ «Еленовка» под Донецком продолжит работу 4 декабря17:00
- Россия отказала в паспорте соратнику экс-главаря "ДНР"16:00
- Украина заявила о попытках РФ легитимизировать "ЛДНР" на мировой арене14:00
- В Донецке оккупанты ликвидируют "отжатый" ПКТИ13:00
- Зеленский подписал закон о бесплатном питании детей погибших защитников Украины11:00
- В Минобороны рассказали об отношении жителей ОРДЛО к призыву в ряды "ВС ЛДНР"17:00
- Представителям «ДНР» и «ЛНР» не дали выступить в ООН14:00
- В прифронтовой Авдеевке 14 многоэтажек остались без теплоснабжения11:00
- Россия отказалась от внеочередной встречи ТКГ09:00
- В "ДНР" зарегистрировали свой ФК "Шахтер"17:00
Россия отказала в паспорте соратнику экс-главаря "ДНР"
03.12.2020 16:00
Одному из ближайших соратников ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко, террористу Сергею Завдовееву отказали в получении российского паспорта, передает Цензор.НЕТ.
Об этом со ссылкой на СМИ террористов пишет блогер Денис Казанский.
"(Отказали. - Ред.) с формулировкой "заявитель выступает за насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации или иными действиями создаёт угрозу безопасности Российской Федерации". Видимо из-за того, что Завдовеев выступал за присоединение ОРДЛО к России - это и есть изменение конституционного строя РФ", - отмечает Казанский.
Теги: Россия, боевик, паспорт, отказ, ДНР
Читайте также:
- Пургин рассказал, скольким жителям ОРДО отказано в получении «паспортов ДНР»
- Российский боевик, воевавший на Донбассе, вернулся домой без паспорта, отсидев "на подвале" МГБ
- Названы 4 версии спецоперации по освобождению Цемаха: "Фенольные отстойники Горловки еще не испарились"
- В Пакистане уничтожили боевиков с российскими паспортами
- В Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям "ДНР"
- Черныш объяснил, какую проблему решит Кремль, раздав жителям ОРДЛО паспорта РФ
- КПВВ «Еленовка» под Донецком продолжит работу 4 декабря17:00
- Россия отказала в паспорте соратнику экс-главаря "ДНР"16:00
- Украина заявила о попытках РФ легитимизировать "ЛДНР" на мировой арене14:00
- В Донецке оккупанты ликвидируют "отжатый" ПКТИ13:00
- Зеленский подписал закон о бесплатном питании детей погибших защитников Украины11:00
- На КПВВ «Станица Луганская» ускорили получение результатов ПЦР-теста09:00
- В Минобороны рассказали об отношении жителей ОРДЛО к призыву в ряды "ВС ЛДНР"17:00
- «Лугаком» начал брать комиссию за пополнение счета15:00
- Представителям «ДНР» и «ЛНР» не дали выступить в ООН14:00
- В прифронтовой Авдеевке 14 многоэтажек остались без теплоснабжения11:00
- КПВВ «Еленовка» под Донецком продолжит работу 4 декабря17:00
- Россия отказала в паспорте соратнику экс-главаря "ДНР"16:00
- Степанов дал предварительную оценку карантину выходного дня15:00
- Украина заявила о попытках РФ легитимизировать "ЛДНР" на мировой арене14:00
- В Донецке оккупанты ликвидируют "отжатый" ПКТИ13:00
- Китайский зонд "Чанъэ-5" совершил посадку на Луну12:00
- Зеленский подписал закон о бесплатном питании детей погибших защитников Украины11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 декабря10:00
- На КПВВ «Станица Луганская» ускорили получение результатов ПЦР-теста09:00
- Путин распорядился начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса08:00
- Решение НКРЭКУ: Клиенты "Донецкоблгаза" смогут заключить договор с новым поставщиком газа до конца года16:00
- Подати заяву на приєднання до ГК «Нафтогаз України» можна поштою та онлайн17:30
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Представителям «ДНР» и «ЛНР» не дали выступить в ООН
- В ОРДЛО рассказали, как пересечь "границу" между "республиками"
- В ОРЛО увеличат минимальную пенсию и пособие на погребение
- В Минобороны рассказали об отношении жителей ОРДЛО к призыву в ряды "ВС ЛДНР"
- С 1 декабря водителей ОРДО начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО
- В ГРУ назвали численность армии "ЛДНР"
- Россия отказалась от внеочередной встречи ТКГ
- В "ДНР" зарегистрировали свой ФК "Шахтер"
- «Вода Донбасса» сообщила об остановке ДФС на четыре дня
- В Донецке оккупанты ликвидируют "отжатый" ПКТИ