Россия отказала в паспорте соратнику экс-главаря "ДНР"

03.12.2020 16:00

Одному из ближайших соратников ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко, террористу Сергею Завдовееву отказали в получении российского паспорта, передает Цензор.НЕТ.

Об этом со ссылкой на СМИ террористов пишет блогер Денис Казанский.

"(Отказали. - Ред.) с формулировкой "заявитель выступает за насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации или иными действиями создаёт угрозу безопасности Российской Федерации". Видимо из-за того, что Завдовеев выступал за присоединение ОРДЛО к России - это и есть изменение конституционного строя РФ", - отмечает Казанский.