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Зеленский подписал закон о бесплатном питании детей погибших защитников Украины

03.12.2020 11:00
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Зеленский подписал закон о бесплатном питании детей погибших защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении бесплатным питанием в учреждениях образования детей погибших и пропавших без вести защитников Украины. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Закон закрепляет общеобязательную норму, согласно которой органы государственной власти и местного самоуправления, в подчинении которых находятся государственные и коммунальные учреждения дошкольного, общего среднего, профессионального либо профессионального предвысшего образования, должны обеспечивать бесплатным питанием детей погибших героев.



Теги: Украина, закон, дети, питание, защитники, Зеленский
 
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