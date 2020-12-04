На КПВВ "Новотроицкое" прошла встреча омбудсменов Украины и "ДНР"

04.12.2020 08:00

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова провела на КПВВ "Новотроицкое" встречу с представительницей так называемой «ДНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в ТКГ Дарьей Морозовой, сообщает Громадское Телевидение.

На встрече Украина получила 28 томов уголовного дела в отношении гражданки Украины, которая в течение 20 лет борется за подтверждение своей невиновности в апелляционных и кассационных инстанциях Украины.

Переговоры о передаче дела продолжались целых два года. Сейчас его уже передали представителю апелляционного суда Донецкой области.

Также стороны договорились после окончания пандемии передать Украине для дальнейшего отбывания наказания 300 осужденных, которые с начала военной агрессии находились в местах лишения свободы на оккупированных территориях.

Кроме этого обсудили вопрос о передаче 125 уголовных дел и производств относительно 133 людей, которых привлекли к ответственности еще до начала военной агрессии РФ. Дела касаются людей, находящихся на подконтрольной Украине территории.