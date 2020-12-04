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Архив - Донецкая область

Опубликован декабрьский график работы "Врачей мира" на Донбассе

04.12.2020 17:00
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Опубликован декабрьский график работы "Врачей мира" на Донбассе

Мобильные бригады организации "Врачи мира" будут работать в декабре в населенных пунктах Бахмутского района Донецкой области, а также Станично-Луганского и Попаснянского районов Луганской области. График выездов опубликован на странице организации в соцсети, передает Depo.Донбасс.
Бахмутский район Донецкой области:
01.12.2020 - Луганское
02.12.2020 - Майорск
03.12.2020 - Светлодарск
04.12.2020 - Жованка
07.12.2020 - Мироновское
08.12.2020 - Зайцево
09.12.2020 - Бахмутка
11.12.2020 - Опытное
14.12.2020 - Новолуганское
15.12.2020 - Светлодарск
16.12.2020 - Луганское
17.12.2020 - Мироновское
18.12.2020 - Опытное
21.12.2020 - Воздвиженка
22.12.2020 - Светлодарск
23.12.2020 - Мироновское
24.12.2020 - Опытное
27.12.2020 - Мироновское
28.12.2020 - Кодема
29.12.2020 - Луганское
30.12.2020 - Новолуганское
Попаснянский район Луганской области:
03.12.2020 - Золотое-4
04.12.2020 - Орехово
07.12.2020 - Троицкое
08.12.2020 - Золотое-3
09.12.2020 - Золотое-4
10.12.2020 - Орехово
11.12.2020 - Нижнее-2
14.12.2020 - Новоивановка
15.12.2020 - Золотое-3
16.12.2020 - Врубовка
17.12.2020 - Золотое-4
18.12.2020 - Екатериновка
21.12.2020 - Троицкое
22.12.2020 - Золотое-3
23.12.2020 - Новоивановка
24.12.2020 - Орехово
28.12.2020 - Нижнее-2
29.12.2020 - Золотое-3
30.12.2020 - Врубовка
31.12.2020 - Екатериновка
Станично-Луганский район Луганской области:
03.12.2020 - Валуйское
04.12.2020 - Нижняя Ольховая
07.12.2020 - Чугинка
08.12.2020 - Артема
09.12.2020 - Степное
10.12.2020 - Расцвет
11.12.2020 - Камышное
14.12.2020 - Валуйское
15.12.2020 - Широкий
16.12.2020 - Сотенное
17.12.2020 - Плотина
18.12.2020 - Нижняя Ольховая
21.12.2020 - Чугинка
22.12.2020 - Артема
23.12.2020 - Расцвет
24.12.2020 - Камышное
28.12.2020 - Валуйское
29.12.2020 - Широкий
30.12.2020 - Сотенное
31.12.2020 - Плотина
Работа "Врачей мира" сосредоточена на предоставлении медицинских услуг в самых отдаленных районах на линии разграничения, где система здравоохранения серьезно пострадала из-за военного конфликта.
Организация располагает мобильными бригадами, благодаря которым жители прифронтовой зоны могут получить доступ к комплексной первичной медико-санитарной помощи, включая лечебно-профилактические мероприятия
Также специалисты организации оказывают психологическую поддержку, проводят консультации по психическому здоровью и помогают пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия.



Теги: Донбасс, мир, врачи, график, декабрь
 
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