Опубликован декабрьский график работы "Врачей мира" на Донбассе

04.12.2020 17:00

Мобильные бригады организации "Врачи мира" будут работать в декабре в населенных пунктах Бахмутского района Донецкой области, а также Станично-Луганского и Попаснянского районов Луганской области. График выездов опубликован на странице организации в соцсети, передает Depo.Донбасс.

Бахмутский район Донецкой области:

01.12.2020 - Луганское

02.12.2020 - Майорск

03.12.2020 - Светлодарск

04.12.2020 - Жованка

07.12.2020 - Мироновское

08.12.2020 - Зайцево

09.12.2020 - Бахмутка

11.12.2020 - Опытное

14.12.2020 - Новолуганское

15.12.2020 - Светлодарск

16.12.2020 - Луганское

17.12.2020 - Мироновское

18.12.2020 - Опытное

21.12.2020 - Воздвиженка

22.12.2020 - Светлодарск

23.12.2020 - Мироновское

24.12.2020 - Опытное

27.12.2020 - Мироновское

28.12.2020 - Кодема

29.12.2020 - Луганское

30.12.2020 - Новолуганское

Попаснянский район Луганской области:

03.12.2020 - Золотое-4

04.12.2020 - Орехово

07.12.2020 - Троицкое

08.12.2020 - Золотое-3

09.12.2020 - Золотое-4

10.12.2020 - Орехово

11.12.2020 - Нижнее-2

14.12.2020 - Новоивановка

15.12.2020 - Золотое-3

16.12.2020 - Врубовка

17.12.2020 - Золотое-4

18.12.2020 - Екатериновка

21.12.2020 - Троицкое

22.12.2020 - Золотое-3

23.12.2020 - Новоивановка

24.12.2020 - Орехово

28.12.2020 - Нижнее-2

29.12.2020 - Золотое-3

30.12.2020 - Врубовка

31.12.2020 - Екатериновка

Станично-Луганский район Луганской области:

03.12.2020 - Валуйское

04.12.2020 - Нижняя Ольховая

07.12.2020 - Чугинка

08.12.2020 - Артема

09.12.2020 - Степное

10.12.2020 - Расцвет

11.12.2020 - Камышное

14.12.2020 - Валуйское

15.12.2020 - Широкий

16.12.2020 - Сотенное

17.12.2020 - Плотина

18.12.2020 - Нижняя Ольховая

21.12.2020 - Чугинка

22.12.2020 - Артема

23.12.2020 - Расцвет

24.12.2020 - Камышное

28.12.2020 - Валуйское

29.12.2020 - Широкий

30.12.2020 - Сотенное

31.12.2020 - Плотина

Работа "Врачей мира" сосредоточена на предоставлении медицинских услуг в самых отдаленных районах на линии разграничения, где система здравоохранения серьезно пострадала из-за военного конфликта.

Организация располагает мобильными бригадами, благодаря которым жители прифронтовой зоны могут получить доступ к комплексной первичной медико-санитарной помощи, включая лечебно-профилактические мероприятия

Также специалисты организации оказывают психологическую поддержку, проводят консультации по психическому здоровью и помогают пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия.