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Чуть более 100 человек воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке 4 декабря
05.12.2020 11:00
Сто три человека пересекли линию соприкосновения через контрольный пункт въезда и выезда «Новотроицкое – Еленовка» в пятницу, 4 декабря. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
КПВВ функционировал с 9:00 до 18:18 мск. За это время на территорию "ДНР" въехало 18 транспортных средств и 53 человек. Покинули "республику" такое же количество транспорта и 50 граждан.
Теги: Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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