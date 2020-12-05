На Донбассе боевики ранили украинского бойца

05.12.2020 10:00

В течение 4 декабря враг применял минометы, артиллерийские системы и даже снайперское оружие. Об этом сообщает штаб ООС.

Вблизи Водяного враг вел огонь в направлении украинских позиций из артиллерийских систем 122 калибра и минометов 120 калибра. Кроме того, на участке возле Луганского противник применил снайперское оружие.

В результате выстрела вражеского снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оказана первая медицинская помощь и он эвакуирован в больницу.

