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Архив - Донецкая область

В "ДНР" появилась новая схема мошенничества с пенсионными картами "Ощадбанка"

07.12.2020 17:00
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В "ДНР" появилась новая схема мошенничества с пенсионными картами "Ощадбанка"

Пенсионерам-переселенцам, заблокированным оккупационными властями "ДНР" на неподконтрольной территории, "за вознаграждение" предлагают мошенническую схему для получения новых пенсионных карт "Ощадбанка" взамен просроченных. Об этом свидетельствуют многочисленные объявления в Интернете, сообщает ОстроВ.
Ее суть заключается в том, что вынужденным переселенцам за приличную сумму обещают помощь в оформлении в России доверенности на получение электронной пенсионной карты. Затем эта доверенность якобы пересылается на территорию Украины. Украинский нотариус переводит ее на украинский язык, после чего лицо, вписанное в доверенность, может от имени пенсионера получить в "Ощадбанке" новую карту. За дополнительную плату ее доставляют на оккупированную территорию, где ее можно будет под определенный процент обналичивать у теневых валютчиков.
В "Ощадбанке" корреспонденту "ОстроВа" сообщили, что электронное пенсионное удостоверение перемещенного лица, одновременно являющееся банковской картой, в отделениях выдается только лично. Никакая доверенность не принимается. Кроме того, в "Ощадбанке" посоветовали пенсионерам не торопиться любым способом получать новую карту, поскольку действие просроченных продлено до 31 декабря и, вероятнее всего, будет в очередной раз продлено.



Теги: пенсионер, Ощадбанк, ДНР, мошенники
 
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