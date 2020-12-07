В "ДНР" запустили дополнительные автобусные рейсы до российской границы

07.12.2020 13:00

С 4 декабря начал работу по дополнительным графикам движения междугородный автобусный маршрут общего пользования «г. Донецк (АВ «Южный») – АПП «Успенка», следующий через Макеевку. Об этом сообщили в "министерстве транспорта ДНР".

Время отправления из Донецка: 5:30, 7:00, 8:30, 10:30, 12:30, 15:50. Время в пути: 2 часа 20 минут.