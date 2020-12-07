Главная / Новости / Донецкая область / В "ДНР" запустили дополнительные автобусные рейсы до российской границы
Последние новости раздела
- В "ДНР" запустили дополнительные автобусные рейсы до российской границы13:00
- В Ощадбанке пояснили, за что удерживают комиссию с пенсионной карты переселенца12:00
- В Мариуполе от коронавируса выздоровели уже более 70% заболевших11:00
- Зеленский побывал на передовой в зоне проведения ООС08:00
- 7 декабря продолжит работу гумкоридор в Еленовке17:00
- Волонтеры запустили украинский флаг в небе над неподконтрольной Горловкой15:00
- Синоптики предупредили о шторме в Азовском море11:00
- Кравчук назвал условие для переговоров с представителями ОРДЛО10:00
- Чуть более 100 человек воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке 4 декабря11:00
- На Донбассе боевики ранили украинского бойца10:00
В "ДНР" запустили дополнительные автобусные рейсы до российской границы
07.12.2020 13:00
С 4 декабря начал работу по дополнительным графикам движения междугородный автобусный маршрут общего пользования «г. Донецк (АВ «Южный») – АПП «Успенка», следующий через Макеевку. Об этом сообщили в "министерстве транспорта ДНР".
Время отправления из Донецка: 5:30, 7:00, 8:30, 10:30, 12:30, 15:50. Время в пути: 2 часа 20 минут.
Теги: Россия, Донецк, автобус, граница
Читайте также:
- Дончане надеются на Россию и нашу экономику
- Пушилин назвал ОРДО «неотъемлемой частью России»
- «Это не жизнь»: экс-«спикер ДНР» жестко высказался о ситуации в ОРДО
- В "ДНР" запустили автобусный рейс Донецк - Успенка
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- В Донецке глава Гостаможслужбы Украины подписал ряд соглашений с российскими коллегами
- В "ДНР" запустили дополнительные автобусные рейсы до российской границы13:00
- В Ощадбанке пояснили, за что удерживают комиссию с пенсионной карты переселенца12:00
- В Мариуполе от коронавируса выздоровели уже более 70% заболевших11:00
- В Украине впервые с 8 ноября менее 9000 случаев COVID-19 за сутки10:00
- В СНБО озвучили сроки начала вакцинации от COVID-1909:00
- Зеленский побывал на передовой в зоне проведения ООС08:00
- 7 декабря продолжит работу гумкоридор в Еленовке17:00
- Волонтеры запустили украинский флаг в небе над неподконтрольной Горловкой15:00
- Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря13:00
- Синоптики предупредили о шторме в Азовском море11:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Кравчук назвал условие для переговоров с представителями ОРДЛО
- На КПВВ "Новотроицкое" прошла встреча омбудсменов Украины и "ДНР"
- Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря
- В приложении "Дій вдома" появился ряд нововведений
- Волонтеры запустили украинский флаг в небе над неподконтрольной Горловкой
- Зеленский сделал заявление о локдауне (ВИДЕО)
- На КПВВ «Станица Луганская» открылся еще один пункт тестирования на коронавирус
- Синоптики предупредили о шторме в Азовском море
- Опубликован декабрьский график работы "Врачей мира" на Донбассе
- Россия объявила двух лидеров украинских националистов в международный розыск