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Зеленский побывал на передовой в зоне проведения ООС
07.12.2020 08:00
В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими в зоне проведения Операции объединенных сил в Донецкой области, сообщает УП.
Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы. Он также почтил павших героев на символической аллее памяти, обустроенной на месте гибели бойцов.
Президент поздравил военнослужащих с праздником и вручил им государственные награды и ценные подарки. Он поблагодарил воинов за службу.
Военнослужащие, в свою очередь, подарили президенту памятный сувенир – инсталляцию, составленную из осколков вражеских артиллерийских снарядов.
Теги: Донбасс, передовая, ООС, Зеленский
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