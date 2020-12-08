Жители ОРДО просят Пушилина открыть КПВВ с Украиной перед Новым годом

08.12.2020 12:00

Жители ОРДО в социальных сетях обратились к так называемому «главе ДНР» Денису Пушилину с просьбой в период новогодних каникул открыть границы с Украиной. Текст обращения публикуют паблики ОРДО в соцсети, сообщает Интернет-издание «ДонПресс».

В тексте сообщения дончане пишут, что жители ОРДО очень рады новости об отмене «комендантского часа» на новогодние праздники, однако есть более важная проблема, которую им хотелось бы решить в праздничные дни. Автор «обращения» отмечает:

«Я, как и многие дончане, уже почти год не видела родителей, которые находятся на территории Украины. Денег на проезд через Россию — у меня нет. Пожалуйста, осуществите для таких людей, как я — новогоднее чудо! Хотя бы на период новогодних каникул откройте границу с Украиной. Это будет самый большой подарок для Дончан.»

В комментариях к обращению часть пользователей присоединились к призыву и просят открыть КПВВ на постоянной основе, однако большая часть считает, что Пушилин проигнорирует просьбы населения:

«Я бы попросил прекратить издеваться над людьми и на постоянной основе открыть КПВП с Украиной»

ОТКРЫТЬ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ-ОДНОЗНАЧНО

«Не откроют, и когда это случится — тоже неизвестно, может быть в следующем году»

«Во людей довели, уже просят, как Деда Мороза!»

«Бред просить то, что наше по праву».