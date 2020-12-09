Главная / Новости / Донецкая область / В "ДНР" ввели госрегулирование цен на медизделия и антисептики
Последние новости раздела
- В "ДНР" ввели госрегулирование цен на медизделия и антисептики18:00
- "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезд до пригорода Донецка13:00
- В Мариуполе начали восстанавливать здание горсовета, сожженное в 2014 году (ВИДЕО)10:00
- Жители ОРДО просят Пушилина открыть КПВВ с Украиной перед Новым годом12:00
- 105 граждан прошли через гумкоридор в Еленовке 7 декабря10:00
- В "ДНР" появилась новая схема мошенничества с пенсионными картами "Ощадбанка"17:00
- В ОРДЛО отказались от помощи Украины в борьбе с COVID-1916:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 7 декабря14:00
- В "ДНР" запустили дополнительные автобусные рейсы до российской границы13:00
- В Ощадбанке пояснили, за что удерживают комиссию с пенсионной карты переселенца12:00
В "ДНР" ввели госрегулирование цен на медизделия и антисептики
09.12.2020 18:00
В "ДНР" ограничили предельные наценки на медицинские изделия и антисептики на уровне 35%. Ограничения будут действовать 90 дней со дня официального опубликования соответствующего постановления, сообщили в "правительстве республики".
Там добавили, что ограничения коснутся медицинских масок всех видов, респираторов, защитных очков, марли, перчаток, защитных костюмов, пробирок для сбора биоматериала, тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции и дезинфицирующих средств.
Уточняется, что данное решение принято с целью эффективного госконтроля в сфере ценообразования и недопущения спекуляции при условии ухудшения эпидемиологической ситуации.
Теги: цена, товар, ограничение, медицина, ДНР
- В "ДНР" ввели госрегулирование цен на медизделия и антисептики18:00
- "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезд до пригорода Донецка13:00
- В Мариуполе начали восстанавливать здание горсовета, сожженное в 2014 году (ВИДЕО)10:00
- В луганских аптеках появились экспресс-тесты на коронавирус09:00
- Жители Северодонецка уже неделю живут без отопления15:00
- Мобильные отделения «Ощадбанка» приедут на Луганщину14:00
- Жители ОРДО просят Пушилина открыть КПВВ с Украиной перед Новым годом12:00
- 105 граждан прошли через гумкоридор в Еленовке 7 декабря10:00
- В "ДНР" появилась новая схема мошенничества с пенсионными картами "Ощадбанка"17:00
- В ОРДЛО отказались от помощи Украины в борьбе с COVID-1916:00
- В "ДНР" ввели госрегулирование цен на медизделия и антисептики18:00
- Украина получила "еврозайм" объемом €600 млн17:00
- Кабмин определился со сроками и правилами локдауна в Украине16:00
- Интер – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов15:00
- Опубликованы подробные результаты испытаний вакцины Pfizer/BioNTech14:00
- "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезд до пригорода Донецка13:00
- У Зеленского подвели итоги года после «нормандской встречи»12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 декабря11:00
- В Мариуполе начали восстанавливать здание горсовета, сожженное в 2014 году (ВИДЕО)10:00
- В луганских аптеках появились экспресс-тесты на коронавирус09:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- В "ДНР" появилась новая схема мошенничества с пенсионными картами "Ощадбанка"
- В Ощадбанке пояснили, за что удерживают комиссию с пенсионной карты переселенца
- Жители ОРДО просят Пушилина открыть КПВВ с Украиной перед Новым годом
- Кравчук назвал условие для переговоров с представителями ОРДЛО
- Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря
- В ОРДЛО отказались от помощи Украины в борьбе с COVID-19
- В "ДНР" запустили дополнительные автобусные рейсы до российской границы
- Волонтеры запустили украинский флаг в небе над неподконтрольной Горловкой
- "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезд до пригорода Донецка
- В луганских аптеках появились экспресс-тесты на коронавирус