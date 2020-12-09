Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе начали восстанавливать здание горсовета, сожженное в 2014 году (ВИДЕО)

09.12.2020 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе начали восстанавливать здание горсовета, сожженное в 2014 году (ВИДЕО)

В Мариуполе взялись за восстановление здания городского совета, которое пророссийские силы сожгли еще весной 2014 года, передает ТК «Донеччина TV».
6 лет строение пустовало, теперь там начались строительные работы. Сейчас территорию отгородили забором, очищают от мусора и готовят к реконструкции.
Согласно проекту, здесь будет «прозрачный офис» горсовета, в котором витражные окна позволят в прямом смысле наблюдать за работой чиновников. Общая стоимость реконструкции – 117 млн грн, из них 8 миллионов выделили из городского бюджета, остальные – деньги Европейского банка развития.






Теги: Донбасс, Мариуполь, горсовет, восстановление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх