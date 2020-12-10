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В "ДНР" анонсировали предновогоднюю "прямую линию" с Пушилиным
10.12.2020 15:00
Во вторник, 15 декабря, в 19:00 состоится третья в этом году "прямая линия" с "главой ДНР" Денисом Пушилиным, сообщают СМИ сепаратистов.
Жителям "республики" предлагают направлять свои вопросы в текстовом, аудио- и видеоформате на сайт https://denis-pushilin.ru через форму "Обратиться".
Трансляция "Прямой линии с Денисом Пушилиным" будет осуществляться по местным телевизионным каналам, а также в онлайн-режиме.
Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин, прямая линия
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