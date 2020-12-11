Стала известна программа новогодних праздничных мероприятий в Донецке

11.12.2020 16:00

"Мэр" оккупированного Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале опубликовал новогоднюю праздничную афишу, сообщают местные СМИ.

Новогодние праздничные мероприятия в "столице республики" пройдут в период с 25 декабря 2020 года по 01 января 2021:

25 декабря 2020 года (пятница)

15:00-17:00 «Новогодняя сказка» - театрализованная концертная программа с участием творческих коллективов города, Деда Мороза и Снегурочки.

«Новогодний бульвар» - праздничная торговля новогодними сувенирами, свежими кондитерскими изделиями и ароматной выпечкой.

«Русский самовар» - угощение бесплатным чаем.

17:00-17:15 Торжественная церемония зажжения Главной елки Донецкой Народной Республики.

17:15-18:30 «Новогодний серпантин» - концертная программа.

18:30-20:00 «Золотой хит» - праздничная дискотека.

26-30 декабря 2020 года (суббота-среда)

11:00-15:00 «Новогодние сказки» - театрализованные конкурсно-развлекательные программы для детей.

«Новогодний бульвар» - свежие кондитерские изделия и ароматная выпечка, угощения для детей.

15:00-20:00 «Музыкальная феерия» (звучит фоновая праздничная новогодняя музыка).

31 декабря 2020 года (четверг)

22:00-02:00 «Волшебство Нового года» - традиционная праздничная дискотека под открытым небом.