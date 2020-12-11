Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Стала известна программа новогодних праздничных мероприятий в Донецке

11.12.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стала известна программа новогодних праздничных мероприятий в Донецке

"Мэр" оккупированного Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале опубликовал новогоднюю праздничную афишу, сообщают местные СМИ.
Новогодние праздничные мероприятия в "столице республики" пройдут в период с 25 декабря 2020 года по 01 января 2021:
25 декабря 2020 года (пятница)
15:00-17:00 «Новогодняя сказка» - театрализованная концертная программа с участием творческих коллективов города, Деда Мороза и Снегурочки.
«Новогодний бульвар» - праздничная торговля новогодними сувенирами, свежими кондитерскими изделиями и ароматной выпечкой.
«Русский самовар» - угощение бесплатным чаем.
17:00-17:15 Торжественная церемония зажжения Главной елки Донецкой Народной Республики.
17:15-18:30 «Новогодний серпантин» - концертная программа.
18:30-20:00 «Золотой хит» - праздничная дискотека.
26-30 декабря 2020 года (суббота-среда)
11:00-15:00 «Новогодние сказки» - театрализованные конкурсно-развлекательные программы для детей.
«Новогодний бульвар» - свежие кондитерские изделия и ароматная выпечка, угощения для детей.
15:00-20:00 «Музыкальная феерия» (звучит фоновая праздничная новогодняя музыка).
31 декабря 2020 года (четверг)
22:00-02:00 «Волшебство Нового года» - традиционная праздничная дискотека под открытым небом.



Теги: Донецк, праздник, программа, Новый год
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх