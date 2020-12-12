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Архив - Донецкая область

На Донбассе ранены два украинских воина

12.12.2020 13:00
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На Донбассе ранены два украинских воина

Сегодня, 12 декабря, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил из стрелкового оружия. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб Операции объединенных сил.
Как отмечается, вследствие рикошета вражеских пуль двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Воинам оперативно оказана первая медицинская помощь. Они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.



Теги: Донбасс, ранение, военнослужащий, ООС
 
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