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В "ДНР" назвали самые популярные вопросы, поступившие на прямую линию Пушилина
12.12.2020 17:00
Более двух тысяч обращений поступило на прямую линию Дениса Пушилина с жителями ОРДО, которая запланирована на 15 декабря, сообщают местные СМИ.
Уточняется, что большинство вопросов касаются проблем сферы ЖКХ — водоснабжения и отопления, вопросов получения паспортов "ДНР" и РФ, восстановления жилого фонда. Кроме того, жителей интересуют темы, связанные с медицинской помощью, образовательными услугами, а также с повышением зарплат и пенсий, пересечением границ.
Теги: Донбасс, вопрос, ДНР, Пушилин, прямая линия
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