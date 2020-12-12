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Архив - Донецкая область

В Донецке приостановлено движение троллейбуса № 8

12.12.2020 11:00
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В Донецке приостановлено движение троллейбуса № 8

Движение троллейбусов № 8 в неподконтрольном Донецке будет приостановлено 12 и 13 декабря в связи с проведением работ по кронированию аварийных деревьев на бульваре Шевченко. Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин.
«Уважаемые жители и гости города, 12 и 13 декабря с 10:00 до 16:00 будет приостановлено движение троллейбусов по маршруту общего пользования № 8 «улица Университетская – Свято-Покровский храм» в связи с проведением работ по кронированию аварийных деревьев по бульвару Шевченко», – сказал чиновник.



Теги: Донецк, Донбасс, троллейбус, обрезка, деревья
 
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