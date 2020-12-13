Перестал работать сайт пропусков для пересечения КПВВ на Донбассе

13.12.2020 15:00

Электронный сайт сервиса СБУ «РЕЄСТР ДОЗВОЛІВ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ ЛІНІЮ РОЗМЕЖУВАННЯ У МЕЖАХ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ» не работает уже неделю. Когда его снова запустят — не понятно, сообщает Cxid.info.

Юристы ВБФ «Горение» обратились к представителям СБУ, чтобы узнать, как оформить новый пропуск или продолжить старый.

И вот что рассказали в СБУ:

1. Чтобы оформить новый пропуск, необходимо написать заявление и отправить его по почте на адрес Координационного центра или координационной группы.

К заявлению необходимо приложить копии паспорта, ИНН и справки ВПЛ.

Образец заявления: HTTPS://GOO.GL/NAIZKH.

2. Чтобы продолжить старый пропуск, надо пройти ту же процедуру, с одной разницей: в заявлении попросить удалить пропуск из электронного реестра с целью его повторного оформления. К заявлению, опять же, добавить копии паспорта, ИНН и справки ВПЛ.

3. Если вы отправляли электронную заявку когда сайт еще работал, узнать о состоянии её рассмотрения (оформлена / не оформлена) можно по телефонам Координационного центра или координационной группы.

Адреса и телефоны координационных центров и групп:

ВЕЛИКА НОВОСІЛКА

Координаційна група ОТУ "Маріуполь" (при Великоновосілківському відділенні Волноваського відділу ГУНП в Донецькій області)

смт. Велика Новосілка, вул. Пушкіна, 30

097 258 38 47

050 848 69 35

Пункт прийому документів:

смт. Велика Новосілка, вул. Пушкіна, 30

м. Красногорівка, вул. Адміністративна 3а, каб.9

КПВВ "Мар'їнка"

МАРІУПОЛЬ

Координаційна група ОТУ "Маріуполь" (при Маріупольскому відділі поліції ГУНП в Донецькій області)

м. Маріуполь, вул. Харлампіївська, 17/25 (ДК "Молодіжний")

097 010 94 25

063 658 63 97

Пункт прийому документів:

м. Маріуполь, вул. Харлампіївська, 17/25 (ДК "Молодіжний")

БАХМУТ

Координаційна група ОТУ "Донецьк" (при Бахмутському відділі поліції ГУНП в Донецькій області)

м. Бахмут, вул. Незалежності, 60

096 408 46 27

099 283 45 37

093 894 76 91

Пункт прийому документів:

м. Бахмут, вул. Незалежності, 60

КПВВ "Майорськ"

СТАРОБІЛЬСЬК

Координаційна група ОТУ "Луганськ" (при Старобільському відділі поліції ГУНП в Луганській області)

м. Старобільськ, вул. Гімназична, 42

066 092 36 04

096 243 84 02

066 897 50 81

095 751 98 90

Пункт прийому документів:

м. Старобільськ, вул. Гімназична, 42

КПВВ "Станиця Луганська"

КРАМАТОРСЬК

Координаційний центр м. Краматорськ, Донецької області

м. Краматорськ, вул. Дніпровська, 2а

068 351 09 63.



