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В прифронтовую Авдеевку впервые за шесть лет прибыл пассажирский поезд (ВИДЕО)
14.12.2020 12:00
14 декабря в город Авдеевка Донецкой области, находящийся в прифронтовой зоне, впервые за шесть лет прибыл пассажирский поезд, сообщил народный депутат Муса Магомедов, передает Depo.Донбасс.
Поезд 136/135 "Маяк" теперь будет курсировать ежедневно. Отправление со станции "Киев-Пассажирский" в 19:19, прибытие на станцию "Авдеевка" в 09:10. Обратно отправление со станции "Авдеевка" в 21:15 и прибытие на станцию "Киев-Пассажирский" — в 11:04.
По информации УЗ, поезд совершает остановки на станциях "Мироновка", "имени Тараса Шевченко", "Знаменка", "Александрия", "Пятихатки", "Днепр-Главный", "Синельниково-2", "Покровск", "Очеретино", "Авдеевка" и других.
Теги: Донбасс, Киев, Авдеевка, поезд
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