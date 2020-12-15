Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

15.12.2020 13:00

Верховная Рада продлила до конца 2021 года действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Законопроект за основу и в целом подержали 304 народных депутата на заседании во вторник.

Законопроектом предлагается пролонгировать действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2021 года включительно.