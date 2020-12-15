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В Донецке рассказали о причинах аварии на шахте Скочинского
15.12.2020 12:00
Группировка "ДНР" рассматривает две причины аварии на шахте имени Скочинского в оккупованном Донецке, в результате которой погибли четверо горняков, сообщает Depo.Донбасс.
"Комиссия ДНР" по расследованию трагедии исключила одну из версий произошедшего — неисправность электрооборудования.
Основные версии по состоянию на сегодня — самовозгорание угля или взрывные работы.
В "ДНР" еще не установили виновных лиц, а также то, были ли нарушены правила безопасности.
Теги: Донецк, Донбасс, причины, авария, шахта им. Скочинского
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