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Архив - Донецкая область

В "ДНР" отменили комендантский час на новогодние праздники

16.12.2020 11:00
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В "ДНР" отменили комендантский час на новогодние праздники

Комендантский час не будет действовать в "ДНР" с 31 декабря по 10 января, а также на Крещение, в ночь с 18 на 19 января, передает Depo.Донбасс.
В этот период кафе, бары и рестораны будут работать в обычном режиме, а на Новый год и Рождество — всю ночь. Также в "ДНР" 31 декабря объявили выходным днем.
В настоящее время комендантский час на территории "республики" действует с 23:00 до 5:00.



Теги: Донецк, Донбасс, комендантский час, Новый год
 
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