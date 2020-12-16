Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В МинВОТ хотят отменить штрафы за проезд жителей ОРДЛО через Россию

16.12.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В МинВОТ хотят отменить штрафы за проезд жителей ОРДЛО через Россию

Украина может отменить штрафы за пересечение неподконтрольного участка границы с Россией на Донбассе для местных жителей. Об этом сообщил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время пресс-конференции в рамках форума «Восток возможностей».
Резников отметил, что уже начал переговоры с главой Госпогранслужбы Украины Сергеем Дейнеко.
«Мы подготовим пакет документов, которые изменят эту ситуацию и попробуем максимально быстро наладить этот вопрос на государственном уровне», — сказал вице-премьер.
Речь идет о тех случаях, когда жители ОРДЛО едут через Россию на подконтрольную Украине территорию. Во время пандемии коронавируса такие поездки стали популярными, потому что работа многих КПВВ на Донбассе заблокирована группировками «ДНР» и «ЛНР». С точки зрения украинского законодательства, пересечение неподконтрольного участка границы — административное правонарушение, которое наказывается штрафом 1700 гривен.



Теги: Украина, Россия, штраф, граница, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх