В соцсетях бурно отреагировали на "прямую линию" Пушилина

16.12.2020 13:00

На прошедшей вчера в ОРДО "прямой линии" с "главой ДНР" Денисом Пушилиным, он не сказал ни слова о перспективе открытия КПВВ с Украиной. Об этом с возмущением сообщают местные жители в социальных сетях, передает "ДонПресс".

Люди отмечают, что "власти республики" продолжают игнорировать данную проблему и вынуждая жителей ОРДО ездить в Украину через Россию по баснословной цене. Так один из пабликов подвел "итоги" "прямой линии" Пушилина:

"За КПВВ — ни слова! За задержки ЗП рабам ВТС, шахтерам — ни слова!

За скорую срочную армию — ни слова! Вывод: ток-шоу полностью постановочно, как и ожидалось, важные вопросы не подняты, вода водой, лапша-лапшой, ни о чем… Просто если кто-то хотел пару часов посмотреть на Пушилина — он это сделал!".

В комментарии к публикации другие пользователи отмечают, что "прямая линия" стала для них "сплошным разочарованием":

"Два часа потерянного времени"

"Короче, все как обычно. Лучше не стало, только хуже"

"Господи, тюрьма настоящая. Все делают, чтобы рабсила уезжала".