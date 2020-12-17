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Гармаш рассказал об итогах заседания ТКГ по Донбассу
Россия нарушает прямую договоренность по допуску Международного комитета Красного Креста в места содержания удерживаемых лиц, а сепаратисты блокируют обмен пленными. Об этом в Facebook заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш по итогам заседания ТКГ, которое состоялось в среду, 16 декабря, передает Корреспондент.net.
По словам Гармаша, на встрече в основном обсуждалось открытие контрольных пунктов въезда-выезда и обмен пленными.
Так, Украина выполнила все условия для открытия КПВВ в Счастье, в частности провела экспертизу моста, и готова пустить через него частные автомобили. Также согласилась за свой счет обустроить место для разворота автобусов в серой зоне на КПВВ в Золотом в течение пяти дней.
"Через 5 дней у российских представителей ОРЛО не останется поводов не открыть КПВВ", - отметил представитель украинской делегации.
Кроме того, он заявил, что российская сторона не допускает членов Международного комитета Красного Креста в места содержания удерживаемых лиц, нарушая тем самым договоренность "нормандской четверки".
В свою очередь сепаратисты блокируют обмен пленными, требуя процессуально "очистить" девять человек, которых обменяли ранее.
"Очистить" их без их желания или присутствия мы юридически не можем, а их желания и местонахождение неизвестно не только нам, но и их адвокатам… Та сторона это знает, но использует как повод, чтоб блокировать обмен", - подчеркнул Гармаш.
Теги: Донбасс, итоги, заседание, ТКГ
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