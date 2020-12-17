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Архив - Донецкая область

Минздрав готовит план вакцинации от коронавируса жителей ВОТ

17.12.2020 14:00
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Минздрав готовит план вакцинации от коронавируса жителей ВОТ

Министерство здравоохранения планирует вакцинировать от коронавируса украинцев, проживающих на оккупированных территориях. Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам главы Минздрава, сейчас в министерстве готовят национальный план по вакцинации.
"Вчера я дал задание внести некоторые изменения в этот национальный план. Предусмотреть проведение вакцинации для наших граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях. Именно украинцев", - отметил Степанов.
Министр здравоохранения добавил, что подпишет этот план в пятницу.



Теги: Донбасс, вакцинация, ОРДЛО, COVID-19
 
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