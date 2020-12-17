Последние новости раздела
- В ОРДЛО прибыл 101-й гумконвой МЧС РФ16:00
- Минздрав готовит план вакцинации от коронавируса жителей ВОТ14:00
- Возле Гнутово завершился первый этап разминирования13:00
- Гармаш рассказал об итогах заседания ТКГ по Донбассу08:00
- На КПВВ "Новотроицкое" открылся сервисный центр15:00
- В соцсетях бурно отреагировали на "прямую линию" Пушилина13:00
- В "ДНР" отменили комендантский час на новогодние праздники11:00
- В МинВОТ хотят отменить штрафы за проезд жителей ОРДЛО через Россию09:00
- На Донбасс приехали послы Польши и Швеции08:00
- Рада продлила закон об особом статусе Донбасса13:00
В ОРДЛО прибыл 101-й гумконвой МЧС РФ
17.12.2020 16:00
В оккупированные районы Донецкой и Луганской областей Украины прибыл 101-ый так называемый гуманитарный конвой из России, сообщают сепаратистские СМИ.
В частности, сообщается, что в Буденовском районе Донецка на склады выгружены 19 тонн лекарств и товаров медицинского назначения.
В Луганск по данным так называемого «министерства» чрезвычайных ситуаций квазиобразования "ЛНР" подобной гуманитарки привезли больше – 23,8 тонн шестью грузовиками.
Теги: Россия, Донбасс, гумконвой, ОРДЛО
Читайте также:
- "Власти ДНР" призывают население поблагодарить Россию за гумконвои (ВИДЕО)
- Очередной российский "гумконвой" власти оккупированных территорий ожидают на следующей неделе
- Дончанам выдали «гуманитарку» из «гумконвоя». Консервы с насекомыми
- "Братская страна" продолжает заботится о нас: на подходе 40-й "гумконвой"
- "ДНР" осталась без российской помощи - гумконвоев пока нет
- "Братская страна" снова помогает оккупированному Донбассу
- В ОРДЛО прибыл 101-й гумконвой МЧС РФ16:00
- Минздрав готовит план вакцинации от коронавируса жителей ВОТ14:00
- Возле Гнутово завершился первый этап разминирования13:00
- В "ЛНР" отложили открытие КПВВ в Золотом и Счастье на следующий год09:00
- Гармаш рассказал об итогах заседания ТКГ по Донбассу08:00
- На КПВВ "Новотроицкое" открылся сервисный центр15:00
- В соцсетях бурно отреагировали на "прямую линию" Пушилина13:00
- КПВВ "Станица Луганская" засыпало снегом12:00
- В "ДНР" отменили комендантский час на новогодние праздники11:00
- В МинВОТ хотят отменить штрафы за проезд жителей ОРДЛО через Россию09:00
- Кабмин возобновил аналоговое телевещание на территориях, граничащих с Россией, Крымом и ОРДЛО17:00
- В ОРДЛО прибыл 101-й гумконвой МЧС РФ16:00
- В Черниговской области пресекли трансляцию пяти российских телеканалов15:00
- Минздрав готовит план вакцинации от коронавируса жителей ВОТ14:00
- Возле Гнутово завершился первый этап разминирования13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 декабря12:00
- Кабмин расширил круг получателей субсидий на "коммуналку"11:00
- В Германии умер Геннадий Кернес10:00
- В "ЛНР" отложили открытие КПВВ в Золотом и Счастье на следующий год09:00
- Гармаш рассказал об итогах заседания ТКГ по Донбассу08:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- В соцсетях бурно отреагировали на "прямую линию" Пушилина
- Две женщины получили травмы на КПВВ "Станица Луганская"
- В МинВОТ хотят отменить штрафы за проезд жителей ОРДЛО через Россию
- В прифронтовую Авдеевку впервые за шесть лет прибыл пассажирский поезд (ВИДЕО)
- В Донецке рассказали о причинах аварии на шахте Скочинского
- На КПВВ "Новотроицкое" открылся сервисный центр
- Гармаш рассказал об итогах заседания ТКГ по Донбассу
- Пушилин пообещал жителям ОРДЛО российскую вакцину "Спутник V" до конца года
- В "ЛНР" отложили открытие КПВВ в Золотом и Счастье на следующий год
- Рада продлила закон об особом статусе Донбасса