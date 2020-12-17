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Возле Гнутово завершился первый этап разминирования
17.12.2020 13:00
Пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям завершили первый этап разминирования территории возле с.Гнутово Донецкой области. Об этом пресс-служба ведомства сообщает в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Разминирование продолжалось с 9 ноября по 16 декабря и происходило в рамках реализации совместного проекта ГСЧС и представительства "The HALO Trust" в Украине "Гуманитарная пиротехническая деятельность на востоке Украины".
За это время специалисты обследовали 1578 кв. м территории, изъяли и уничтожили 21 единицу взрывоопасных предметов.
Теги: Донбасс, разминирование, Гнутово
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