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На Донбассе снайпер боевиков ранил украинского воина
За прошедшие сутки, 17 декабря, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза открывали огонь вблизи Водяного, на Приазовье. Против наших воинов противник применил артиллерийские системы 122-мм калибра в сочетании с 120- и 82-мм минометами. Кроме того, по Водяному оккупанты вели огонь и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Также сообщается, что к вечеру, противник активизировал свои огневые действия и вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Широкино, где открывал огонь из стрелкового оружия, а у последнего - еще и из автоматических станковых гранатометов.
В пригороде Авдеевки противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, к тому же, вел и снайперский огонь.
"В результате обстрела снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, ранение, снайпер, ООС
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