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Архив - Донецкая область

Старшеклассникам из ОРДЛО предлагают дистанционное обучение в украинских школах

18.12.2020 14:00
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Старшеклассникам из ОРДЛО предлагают дистанционное обучение в украинских школах

Ученики, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях, могут подать документы на дистанционное обучение в украинских школах до 1 января. Об этом сообщает телеканал «Донбасс», передает ОстроВ.
Получить украинский аттестат дистанционно предлагают ученикам 9-х и 11-х классов.
К примеру, в школе №29 Мариуполя учатся около 500 детей, еще столько же – на «дистанционке».
«Можно все документы подать на электронную почту в отсканированном виде. Список документов и бланки, которые надо заполнить для поступления к нам в школу, находятся и на платформе, и на сайте школы, и на всех блокпостах», - говорит директор учебного заведения Лариса Быкова.
На специальной платформе для дистанционного обучения школьники могут найти видеоуроки и задачи. У каждого класса есть руководитель, который контролирует выполнение уроков.
Приехать в школу выпускники должны лишь один раз – сдать Государственную итоговую аттестацию и Внешнее независимое оценивание. Однако в прошлом учебном году правила изменились из-за карантина.
«Все дети, которые прошли весь учебный материал и в течение года выполнили всю практическую часть, они получили документы в 9 и 11 классе независимо от сдачи ГИА. Несмотря на то, что были сложности, из 100 человек порядка 30 одиннадцатиклассников смогли приехать и сдать ВНО у нас», - рассказывает Лариса Быкова.
Те же выпускники, которые получили украинский аттестат, но не смогли вовремя сдать ВНО, могут обратиться в образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина».
Ежегодно министерство образования предоставляет таким абитуриентам бюджетные места в украинских вузах и помогает получить социальную стипендию.



Теги: Донбасс, дистанционное обучение, школьники, ОРДЛО
 
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