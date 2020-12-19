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Архив - Донецкая область

184 человека прошли 18 декабря через гумкоридор в Еленовке

19.12.2020 11:00
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184 человека прошли 18 декабря через гумкоридор в Еленовке

Сто восемдесят четыре человека воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке 18 декабря. Об этом сообщили в "МЧС ДНР".
"На территорию республики запущено 20 транспортных средств, 124 человека. На территорию Украины выпущено 12 транспортных средств, 60 человек", – говорится в сообщении.
Движение через контрольный пункт въезда и выезда "Новотроицкое – Еленовка" было доступно накануне с 9:00 до 19:00.



Теги: Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ, ситуация
 
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