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В "ДНР" освободили членов семей погибших "защитников республики" от оплаты ЖКУ
19.12.2020 17:00
В "ДНР" приняли поправки в закон "О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики", сообщают СМИ самопровозглашенной республики.
"Согласно документу, льготу в виде освобождения от оплаты услуг ЖКУ теперь вправе получать все члены семьи в пределах установленных норм потребления. Ранее право на льготу имел только один из членов семьи погибшего", – отметили в пресс-службе "парламента ДНР".
Теги: закон, льгота, ДНР, ЖКУ
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